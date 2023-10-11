هشام نصر: غير راضٍ عن مسألة التبرعات لحل المشاكل الوقتية في الزمالك

كشف هشام نصر، المرشح على منصب نائب رئيس النادى فى قائمة حسين لبيب أن فكرة التبرع في وقت الانتخابات لم تكن ضمن أهداف القائمة وأنهم اضطروا لذلك نافياً أن تكون مسألة التبرعات في شكل شيك مقابل شيك قائلاً : " مش حرب شيكات مكناش حابين " الجيم ده " لكن اضطررنا لها " .



نافياً في ذات الوقت أن تكون رشا إنتخابية قائلاً : " ليس رشا إنتخابية ونحن لنا أيادي بيضاء في نادي الزمالك ومش لازم اقول أنا كنت بعمل إيه من جيبي في الصالات المغطاة أو اللاعبين نفسهم".



واصل : " لما دخلنا الانتخابات قلنا هنقدم رؤية لكن الواقع على أرض المعركة لقينا مشاكل النادي كبيرة جدا والناس تتأثر بمن يحل الحلول الوقتية الآنية ".



وأبدى نصر خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : : عدم إعجابه بفكرة التبرع وقت الانتخابات قائلاً : " -مش عجباني الطريق دي لان نادي الزمالك لا يحتاج حل مشكلة آنية النادي ليس به عمل مؤسسي ولا إداري ولا مالي ولا قانوني ولا إنشائي ويحتاج لجهد كبير جداً والسؤال وهل الاولى هو إنشاء السيستم لمن ياتي بعدنا ليكمل ما بدأناه أ الانشغال في حل مشاكل أنية ؟



وأوضح أن المسؤولية في عهد المجلس السابق كانت شخص واحد فقط قائلاً : " المسؤولية كانت في شخص واحد فقط وهذه حقيقة " .



وعن خشيته من المنافسة مع هاني العتال رغم امتلاكه منبراً إعلامياً قال قال : " طلعت فيه بالفعل وطلعت في محطات ومنابر أقوى واعلى ".



لافتاً إلى أنه في حال فوز منافسه العتال عليه لن يعكر صفو القائمة لان الفكر الاداري لقائمة لبيب قادرة على إستيعاب أي رؤى طالما متفقة معها في الفكر ".