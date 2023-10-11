فلسطين الأبية.. ميلانو الإيطالية تتضامن مع غزة بتظاهرة كبيرة |فيديو

نظم المئات من العرب والمسلمين في ميلانو ثاني أكبر المدن الإيطالية وقفة تضامنية مع قطاع غزة المحاصر؛ تنديدًا بما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفلسطينيين العزّل بعد عملية طوفان الأقصى.

ورفع المشاركون في الفعالية التضامنية أعلام فلسطين، وأطلقوا عدد ًامن الشعارات الداعية لإنقاذ ولافتات كتب عليها “القدس داري”، “فلسطين الأبية”، و"القضية الفلسطينية قضية كل مسلمي العالم".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية، موضحًا أن التصعيد الحالي في قطاع غزة خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أن مصر لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.