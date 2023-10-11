إسرائيل تعلن ارتفاع قتلى عملية طوفان الأقصى إلى 1200 شخص

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء عملية طوفان الأقصى التي بدأتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" السبت الماضي، إلى 1200 قتيل.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية، أن عدد المصابين وصلو إلى 3000 إصابة.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قصف 2294 هدفًا لحركة المقاومة الفلسطينية حماس منذ بدء العدوان على غزة.

وأضاف جيش الاحتلال أن أكثر من 4500 صاروخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل منذ السبت الماضي.

وتكثف طائرات الاحتلال قصف قطاع غزة ومهاجمة الأحياء السكنية والمواطنين المدنيين، في عملية انتقامية أطلقت عليها “السيوف الحديدية”؛ للرد على عملية طوفان الأقصى التي بدأتها حماس منذ فجر السبت.