عاشق للزمالك.. سيد نيمار يعلق على انتقال إمام عاشور للأهلي

علق سيد عبد الله الشهير بـ نيمار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على صفقة انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال نيمار في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “إمام عاشور أخي وليس صديقي وكان قريبًا مني عندما كان في الزمالك، لكني لم أتوقع انتقاله للأهلي، توقعت أن ينتقل إلى أوروبا ويستمر هناك، عاشور ينتمي للزمالك بدرجة كبيرة ويُغني للنادي دائمًا، وفوجئت بانتقاله للأهلي”.

سيد نيمار يكشف الفارق بين إمام عاشور وفتوح

وأضاف: “كنت أرى أن إمام عاشور ينتمي للزمالك أكثر من فتوح مما كنت أراه يفعله، فتوح ينتمي للزمالك لكنه عاقل أكثر ولو الإدارة الجديدة تواصلت معه سيجدد”.

واختتم: “الزمالك يضم لاعبين شباب إذا جاء لهم عروضًا من الأهلي لن ينتقلوا مثل بيسو وحسام عبد المجيد، ومن الكبار شيكابالا وأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح، والأخير مستمر في الزمالك لأنه لاعب كبير وابن النادي، فتوح زملكاوي”.