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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صدور كتاب «الأضرحة والمقامات المقدسة في فلسطين» للدكتور أحمد قيس

صدى البلد

كشف الأستاذ الجامعي اللبناني أحمد محمد قيس، عن إصدار كتاب  بعنوان “الأضرحة والمقامات المقدسة في فلسطين وقصص الأنبياء والاولياء فيها”، الذي صدر عن دار البيان العربي في بيروت ودار الملتقى في مصر كتاب جديد للمفكر وهو الكتاب الاول من نوعه في مجاله في العالمين العربي والإسلامي.


وقال "قيس"، إن الكتاب يهدف لحفظ التراث وتوثيقه بشكل يمنع ضياعه أو اندثاره كما حصل سابقاً ويحصل في هذه الأثناء بشكل لا يخفى على أحد، والشواهد على ذلك كثيرة”.
كما يهدف الى “تعريف أبناء الأمتين العربية والإسلامية على هذه الكنوز الحضارية والتي تحتضنها أرض فلسطين، وخاصة أنني لمست وبشكل كبير مستوى الجهل بهذا التراث لدى العديد من أبناء ومثقفي الأمتين العربية والإسلامية، وتحديداً أحبتنا من الجيل الجديد الذي يتلقى معظم أفكاره وثقافته من خلال شبكات التواصل الاجتماعي مع ما فيها من تزييف أو عدم دقة”.
ويشير قيس إلى انه “قدّم هذا التراث للقارئ بلغة سهلة وميسرة، بالإضافة إلى ضم العديد من الصور الفوتوغرافية حول كل موضوع بشكل يجعل القارئ العزيز يستأنس بالمشاهدة لهذه الصور بعد قراءته لموضوع المقالة”.

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وقد قدم للكتاب كل من نقيب الاشراف في مصر الدكتور السيد محمود الشريف، ورئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذوكس في القدس عطا الله حنا، ورئيس مجلس علماء فلسطين الشيخ الدكتور حسين محمد قاسم، ورئيس تجمع العلماء المسلمين في لبنان العلامة الدكتور حسان عبد الله، وراعي كنيسة انطاكية السريانية الارثوذوكسية المطران ثاوفيليوس جورج صليبا.

كتاب العالمين العربي والإسلامي القدس دار مزادات علماء فلسطين فلسطين

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