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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة نتيف هعسارة.. والاحتلال يهاجم 70 هدفًا لـ حماس

قصف غزة
قصف غزة

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة نتيف هعسارة شمال قطاع غزة.

ولا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، وفقًا للصحيفة العبرية.

وعلى جانب آخر،  أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العشرات من طائراته الحربية هاجمت فجر الأربعاء أكثر من 70 هدفًا في حي درج التفاح شرق مدينة غزة.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلا الإسرائيلي في بيان، أن هذه المنطقة “تستخدم كمركز لحركة المقاومة الفلسطينية حماس حيث تنطلق عدد كبير من العمليات ضد إسرائيل”.

وأضاف أنه تم ضرب البنية التحتية التي تستخدمها منظمة الجهاد الإسلامي أيضًا، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال "سيواصل العمل ضد البنية التحتية للمقاومة".

صافرات الإنذار نتيف هعسارة غزة الاحتلال الاسرائيلي المقاومة الفلسطينية

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