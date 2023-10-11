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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«ويجز» يتضامن مع القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة |شاهد

صدى البلد

حرص مغنى الراب ويجز على دعم فلسطين من خلال تغيير صورته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، حيث ظهر ويجز مرتدياً شالًا فلسطينياً ، ونالت الصور إعجاباً كبيرًا من متابعيه.

وكان قد شهد حفل ويجز حضورًا جماهيريًا كبيرًا فى حفله الأخير الذى أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.  

وأشعل ويجز السوشيال ميديا بحفله الأخير حيث تلقى العديد من التعليقات حول الحفل، مؤكدين أن الحفل شهد أكبر حضور جماهيري فى مهرجان العلمين. 

ويجز 

وأحيا مطرب الراب الشهير ويجز، حفله ضمن فاعليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث افتتح الحفل بأغنية عفاريت الأسفلت.

 

وحرص ويجز على توجيه تحية إلى خاله ، الذى حضر من إيطاليا لحضور حفله فى مدينة العلمين الجديدة .

الجدير بالذكر ان ويجز هو مغني راب مصري، حقق نجومية كبيرة في مصر والوطن العربي عقب إطلاقه لأغنية "دورك جاي" في 11 مارس 2020، والتي لاقت نجاحًا ضخمًا في وقت قصير للغاية، حيث تجاوز عدد المشاهدات على يوتيوب 24 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط، كما شارك في حفل كأس العالم في قطر بأغنية "عز العرب".

نشأ ويجز في حي الورديان بمحافظة الإسكندرية، بداية ويجز كانت من خلال أغنية «بطلوا فيك»، إلا أن اولى نجاحاته كانت أغنية "TNT" التي طُرحت عام 2018.شارك في مسلسل بيمبو للمخرج عمرو سلامة والذي يعد أول تجربة تمثيلية له في 2021 وضعته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمتها لمشاهير نجوم الموسيقى العرب 2021، كما ضمته مجلة جي كيو الأمريكية ضمن قائمتها لأكثر 21 موسيقي شاب إثارة على كوكب الأرض في 2021 ممثلاً عن منطقة الشرق الأوسط.

أغنية دورك جاي مطرب الراب الشهير ويجز مغني الراب ويجز أخبار ويجز

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