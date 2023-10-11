جوجل تحل أزمة الازدحام المروري بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة جوجل الأمريكية عن ترقيات جديدة لمشروعها Green Light الذي كان قد تم اطلاقه منذ عامين تقريباً.

والهدف من قبل Green Light هو معالجة التلوث الذى ينتج عن توقف السيارات فى إشارات المرور المزدحمة، من خلال فحص بيانات الخرائط بحساب مقدار الازدحام المرورى فى إشارة المرور، مع متوسط وقت انتظار السيارات العالقة فى الإشارات المزدحمة.

من الممكن أن تحسن تجربة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعى التى تعمل عليها جوجل لتقليل وقت الانتظار فى إشارات المرور، وبالتالى ضمان تلوث أقل مع تقليل وقت انتظار السيارات.

وهو ما تسعى إليه جوجل لتقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار جيجاطن فى عام 2030، وكانت قد أعلنت جوجل عن مشروعها في عام 2021، ومع كل اختبار لاحظت الشركة الانخفاض بنسبة 10-20% في نسب الوقود وكذلك توقيت الوقوف.

يتم تجربة المشروع حالياً فى مدن ريو دى جانيروفى البرازيل، ومانشستر فى إنجلترا، وجاكرتا في إندونيسيا، وتسعى جوجل لتوسعة المدن بحلول العام القادم.