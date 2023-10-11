عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 4 أشهر من انفجارها| العثور على بقايا بشرية لراكبي غواصة تيتان

العثور على بقايا
العثور على بقايا بشرية بعد 4 أشهر من انفجار الغواصة تيتان

صرحت السلطات الأمريكية، أنه تم العثور على بقايا بشرية بعد أربعة أشهر من انفجار غواصة تيتان أثناء رحلتها الاستكشافية لرؤية تيتانيك.

 

وأكد المسئولون الأمريكيون أمس، أن خفر السواحل انتشل ما تبقى من الحطام المفقود، بما في ذلك ما يعتقد أنه بقايا بشرية. وتم الآن نقل الرفات البشرية التي تم جمعها خلال جهود الإنعاش إلى المتخصصين الطبيين الأمريكيين لتحليلها والحصول على المزيد من التفاصيل.

أجزاء متبقية 

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، تم الانتهاء من عملية استعادة ونقل الأجزاء المتبقية من غواصة تيتان يوم الأربعاء (4 أكتوبر). 

وأظهرت الصور الغطاء الخلفي للسفينة التي يبلغ طولها 22 قدمًا (6.7 مترًا) والمصنوع من التيتانيوم سليمًا. كما تم العثور على هذه العناصر في موقع الحطام، بعد أربعة أشهر من انفجار غواصة تيتان على عمق 12500 قدم (3800 متر) تحت سطح المحيط الأطلسي.

نهاية متوقعة

يذكر أن الخبير روب ماكالوم، الذي عمل في مشروع الغواصة تيتان في بداياته قال أنه غادر لأنه شعر أن المشروع كان بمثابة "قنبلة موقوتة". مضيفًا أنه "لم يتفاجأ" بما حدث في النهاية. 

وأوضح ماكالوم: "إن الحجم الكامل للغواصة ينهار في حوالي 2 مللي ثانية. "ويستغرق العقل البشري 25 مللي ثانية لاكتشاف التهديد المحتمل لها. فالأمر لا يتعلق بالموت، بل بالتوقف عن الوجود."

بقايا بشرية أربعة أشهر من انفجار غواصة تيتان غواصة تيتان تيتانيك الغطاء الخلفي للسفينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

تعليق الرحلات وسقوط مصابين.. شاهد| حريق كبير في مطار بالعاصمة البريطانية

وصول شحنة أسلحة أمريكية إلى قاعدة نفاتيم الإسرائيلية

التنازل عن 720 كيلومترًا ووافق عليها مرسي وكانت حلم «ترامب».. ما هي خطة «جيورا آيلاند» لتوطين سكان غزة في سيناء؟|القصة الكاملة

بفرمان كولر.. سيف زاهر يكشف صفقة الأهلي الجديدة في يناير

2600 جنيه للجرام .. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم

موضوعات متعلقة

التقنيات الحديثة تكشف عن وجه مؤسس الإمبراطورية الرومانية.. لن تصدق من يشبه!!

إبادة جماعية.. نفوق 100 قرد في الهند والسبب مروع!

الشعر في ذقنها منذ سن التاسعة| إمرأة بلحية سميكة.. والسبب غريب!

زوجة مليونير وتنفق مليون دولار أسبوعيًا.. تعرف على أغنى "تيك توكر" بدبي

أدوية الحساسية لا تساعد على النوم.. احذر آثارها السلبية

2000 مشاهدة غريبة في السماء.. ولاية أمريكية مليئة بالفضائيون!

حيتان الأوركا القاتلة تعلم بعضها كيفية إغراق اليخوت والسبب مفاجئ!

مسافر عبر الزمن.. اكتشاف وجه تمثال فرعوني مصري شبيه لمايكل جاكسون| صور

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ حرب لبنان.. جيش الاحتلال يستخدم سلاحا خارقا في قصف غزة

الليلة.. الأهلي يواجه سلا المغربي في نصف نهائي البطولة العربية للسلة

قصف إسرائيلي يستهدف الجامعة الإسلامية في غزة|صور

وزير الصحة يعلن نقل خبرات مصر في القضاء على فيروس "سى" إلى باكستان

توجيه عاجل من ملك البحرين بشأن مساعدات الفلسطينيين

بطائرتين بدون طيار.. القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا خطيرا على بريانسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتبقى مش طابق نفسك.. العاصفة الشمسية تغير التفكير والنفسية والروحانيات

ملك الأحزان غفلنا.. كيف احتفل رواد السوشيال ميديا بزفاف تامر عاشور؟

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

امرأة تثير الجدل عبر التيك توك لفقدانها نصف وزنها في وقت قياسي

فيديو

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ