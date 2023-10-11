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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستراليا تسير رحلات جوية لإجلاء مواطنيها من إسرائيل

غزة
غزة

قال أنتوني ألبانيز، رئيس وزراء أستراليا، إن بلاده ستسير عددًا من رحلات الطيران بمساعدة حكومية لإسرائيل، الجمعة المقبل، لإجلاء مواطنين أستراليين من هناك، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، وأوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى، هي عملية عسكرية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

اسرئيل اجلاء مواطنين السيوف الحديدية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العدوان الإسرائيل الفلسطينية قناة القاهرة الإخبارية

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