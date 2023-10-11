تحالف ستار يعلن افتتاح استراحة جديدة في مطار باريس شارل ديجول

يعلن تحالف ستار العالمي، خلال أكتوبر الجاري، عن افتتاح استراحة جديدة في مطار باريس شارل، لتضاف إلى قائمة استراحات التحالف العالمي.

واختار تحالف ستار العالمي، مبنى الركاب رقم "ا" في مطار باريس شارل ديجول، لتقديم تجربة سفر مميزة للمسافرين على متن شركات الطيران الأعضاء في التحالف العالمي، والتي تعد الناقل الوطني مصر للطيران، واحدة من أعضاء هذا التحالف العالمي.

وتولى إحدى شركات شركات الهندسة المعمارية الشهيرة تصميم الاستراحة، لتكون مستوحاة من التراث الثقافي الفرنسي، لجعل المسافرين يعيشون التجربة كاملة ابتداءً من التصاميم إلى الخدمات المقدمة لهم من مشروبات ومأكولات فرنسية.

