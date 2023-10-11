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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول فلسطيني: وقود تشغيل الكهرباء بـ غزة يكفي 12 ساعة فقط

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أطلق مسؤول فلسطيني تحذيرا كبير من نفاد  الوقود المتبقي في القطاع، ما يعني معاناة الناس، وفق ماذكرت وسائل اعلام متفرفة.
 ذكر المسؤول أن الوقود شارف على النفاد وأن الكمية المتبقية في شركة كهرباء غزة تكفي 10-12 ساعة فقط.

وأعلنت إسرائيل قطع الإمدادات الأساسية من كهرباء وماء ووقود ومواد غذائية عن غزة في إطار ردها على هجوم حركة حماس الذي طال أهدافاً إسرائيلية السبت الماضي.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الإجراءات العقابية الاثنين قائلاً: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق".

وأمر وزير البنية التحتية الإسرائيلي في وقت لاحق بالقطع الفوري لإمدادات المياه عن قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 2.2 مليون نسمة.

كذلك أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي أن السلطات لن تقدم بعد الآن الكهرباء لسكان غزة.

12 ساعه اساسية الدفاع الإسرائيلي البنية التحتية الإجراءات العقابية

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