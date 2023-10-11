إسرائيل: نعمل مع أمريكا ومصر لتسهيل مغادرة الأمريكيين لـ غزة

أكد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، مايكل هرتسوج، أن تل أبيب تعمل مع الولايات المتحدة ومصر؛ من أجل تسهيل مغادرة الأجانب من قطاع غزة، وفقًا لقناة “الحرة”.

وفي وقت سابق، كشف مسئولان أمريكيان، أن إدارة بايدن تنسق الآن مع الدول الأخرى بشأن خطة من شأنها أن توفر ممرا آمنا للخروج الآمن للمدنيين الأمريكيين من غزة.

وحسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية، فإن الخطة التي تجري مناقشتها تقوم على إمكانية خروج المدنيين الأمريكيين عبر ممر جنوبي يؤدي إلى مصر.

وذكرت الشبكة الأمريكية أنه في مكالمة هاتفية خاصة يوم الثلاثاء، حث الرئيس جو بايدن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة إلى الحد الأدنى، حيث تهدف دولة الاحتلال لتدمير المقاومة؛ انتقامًا من أعنف هجوم عانت منه البلاد في السنوات الـ 50 الماضية، وفقا لما قاله مسئولان في إدارة بايدن، وآخر سابق لشبكة “إن بي سي نيوز”.

وقال مسئولو الإدارة، إن إدارة بايدن تنسق مع دول أخرى بشأن خطة، من شأنها أن توفر ممرا آمنا لخروج المدنيين الأمريكيين من غزة، والذين يخاطرون بالوقوع في تبادل إطلاق النار في الجيب الساحلي المكتظ بالسكان.

وتقوم الخطة على إمكانية خروج المدنيين الأمريكيين عبر ممر جنوبي يؤدي إلى مصر.

ومع استعداد إسرائيل لهجوم بري محتمل في غزة؛ فإن المدنيين الذين ليس لهم صلة بالمقاومة معرضون لخطر تركهم بلا مأوى أو قتلهم بسبب القصف.