إحالة أوراق المتهم بإتهاء حياة زوجته في القليوبية إلى المفتي

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس ، إحالة "مبيض محارة" لفضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه لإنهاء حياة زوجته بسلاح أبيض وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر ديسمبر للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15934 لسنة 2022 جنح قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3973 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم محمود السيد أحمد فؤاد، 39 سنة، مبيض محارة، قتل زوجته المجني عليها "و ع س"، 38 سنة، ربة منزل، وإذا نفاذا لهذا الغرض أعد سلاحا أبيضا وما أن ظفر بها حتي سدد لها طعنة بالرقبة والتى أحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيض بغير مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.



وكانت قد شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، مصرع ربة منزل على يد زوجها، بعد طعنها بسلاح أبيض "بالرقبة"، على إثر مشاجرة نشبت بينهما، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وشهود العيان، والتحفظ على المتهم قيد التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، بورود بلاغ بوجود جثة لربة منزل بها طعن بالرقبة بمنطقة شارع الرشاح بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة ربة منزل، 38 سنة، على أيدى زوجها مبيض محارة، 39 سنة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بذبح من رقبتها حتى فارقت الحياة، وجرى التحفظ على المتهم، ونقل الجثة لمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.