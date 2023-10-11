تدريب 30 شابا بالوادي الجديد على 3 مهن

تابعت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، الدورات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين على مهن التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف، والطاقة الشمسية، وذلك بجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية الراشدة بمركز الداخلة، ومركز التدريب المهنى بالخارجة.

بالإضافة إلى تنظيم ندوة توعية بعنوان “المساواة بين الجنسين وتمكين المرأه اقتصاديا والقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة”، وكذلك دور المشروعات الصغيرة في تنمية المجتمع.

وذلك بمقر الوحدة المحلية بقرية الراشدة لـ 24 من السيدات.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوفير دورات تدريبية مجانية للشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وتشجيعهم على العمل الحر، وتكثيف التوعية والتثقيف حول عمل المرأة وتمكينها اقتصاديا كعضو فعال فى المجتمع للمشاركة فى عمليات التنمية.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير المديرية، أنه قام بمتابعة البرامج التدريبية بمراكز التدريب المهنى للشباب، حيث بدأت الدورة التدريبية لـ 15 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، وتدريب 15 شابا على مهنة التبريد والتكييف، فضلاً عن قيام المتدربين على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالخارجة بتشغيل محطة موتور 30 حصانا بالمحافظة بالكيلو 6 بقرية الشركة 8 بمركز الخارجة، وعمل أول فريق صيانة ألواح طاقة شمسية على مستوى المحافظة، وخلايا JA قدره 550 وات، وانفرتر 30 حصانا، وموتور نافورا 30 حصانا، وطلمبة 30 حصانا.

وأوضح أن هذا الفريق سيقوم بعمل صيانة لوحدات الطاقة الشمسية بمركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة مجاناً، تحت رعاية اللواء أركان حرب محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى، نائب المحافظ.

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