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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 مواجهات نارية في انتظار الأهلي حتي نهاية أكتوبر

النادي الأهلي
النادي الأهلي

حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي في أول مباراة ببطولة الدوري المصري بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

ثم كرر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الفوز على نظيره فريق الإسماعيلي في الجولة الثالثة بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف.

 

فيما تم تأجيل مباراتي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في الجولة الثانية والرابعة من بطولة الدوري الممتاز. 

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3 مواجهات نارية في انتظار الأهلي فى اكتوبر

 

وينتظر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر خوض 3 مباريات فى شهر أكتوبر الجاري والتي جاءت على النحو التالي:

 

20 أكتوبر 

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفا على نظيره فريق سيمبا التنزاني ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

 

24 أكتوبر 
 

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره فريق سيمبا التنزاني ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

 

29 أكتوبر 

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة قوية أمام نظيره فريق بلدية المحلة في اطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز .

 

وتؤجل مباراة المارد الأحمر أمام بلدية المحلة في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز حال تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي بعد تخطي نظيره فريق سيمبا التنزاني .

 

وتقام مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي في حال تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر يوم 29 أكتوبر الجاري على أن تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر المقبل.

الأهلى كولر الدوري المصري المصري البورسعيدي سيمبا دوري السوبر الإفريقي بلدية المحلة

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