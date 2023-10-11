حصن نفسك من الحسد في دقائق.. أدعية وأذكار بسيطة رددها باستمرار

الحسد والسحر مذكوران في القرآن الكريم ، وقد أصيب بهما النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذ منهما ، وأجمع العلماء ان الرقية الشرعية والمواظبة على قراءة القرآن الكريم من أفضل الوسائل التي تحصن المسلم من الحسد والسحر.

وقد قال السلف أن المداومة على ذكر الله وقراءة المعوذتين، وأذكار الصباح والمساء يوميا تحصنك من العين والحسد والسحر وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه .

كيف أعرف أني محسود

الله عز وجل قد أوجد لنا الحل في ديننا الإسلامي الحنيف، حيث أوجد لنا الكثير من الآيات القرآنية التي تشفينا من تلك المشكلات، ويعرف المسلم انه مسحور أو محسود في حالة الإحساس الدائم بعدم القدرة على تأدية أوامر الله عز وجل في الطاعات والتصرفات غير الطبيعية التي تظهر على الشخص والذي يكون مغيب عن الواقع الذي يعيشه ، والإحساس بالقلق والتوتر يصل الأمر إلى حد الاكتئاب، وشتان وفرق كبير بين العين والسحر، العين والحسد أساسها الإعجاب بشيء ما يخص شخص آخر، أما الحسد فهو نابع عن وجود مشاعر الحقد والرغبة في زوال النعمة من الآخرين. الحاسدين يضمون العائنين حيث أن الحاسد عائن وليس العكس، حيث أن الحسد يضم العين ، كما أن الأزمة الأكبر أن الشخص قد يقوم بإصابة نفسه بالعين سواء في ماله أو غير ذلك والحسد لا يمكن أن يتم إلا من النفوس السيئة.



أدعية للوقاية من الحسد والعين

أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر

« أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».

« أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه ونفثه».

« بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم »

« اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري».

« اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه».

« بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين».

« أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض».

« أعوذ بكلمات الله التامات، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقا يطرق بخير، يا رحمن ».

أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير).

(أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر).

(اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر) ، (أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما).

(اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري) ، (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه ونفثه).

(أعوذ بكلمات الله التامات، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقا يطرق بخير، يا رحمن).

(أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة).

(اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية).

(هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم* هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون* هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم).

دعاء تحصين النفس والبيت من الحسد

(اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير).

(أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر).

(اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر) ، (أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما).

(اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري) ، (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه ونفثه).

(أعوذ بكلمات الله التامات، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقا يطرق بخير، يا رحمن).

(أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة). (اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية). (هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم* هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون* هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم).

