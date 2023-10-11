إجراءات ودعم فني لتقدم المراكز البحثية في التصنيفات العالمية في السموات.. التعليم العالي: تحفيز الباحثين للنشر في المجلات الدولية المرموقة

التعليم العالي:

تقدم الجامعات والمراكز البحثية المصرية في التصنيفات العالمية



المراكز البحثية المصرية احدثت تقدم كبير في النشر العلمي الدولي من خلال عدة إجراءات

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تدعم الباحثين وتحفيزهم



استطاعت المركز البحثية أن تثبت جدارتها في تمثيل مصر بأفضل صورة أمام العالم من خلال تقدمها في التصنيفات الدولية والنشر الدولي وإثبات مكانتها عالميا.



حيث قالت الدكتورة عبير الشاطر مساعد وزير التعليم العالي للشئون الفنية، إن هناك عوامل كثيرة كان لها الفضل في تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية من بينها التدريب على النشر الدولي والتعاون بوجود بنك المعرفة المصري والقيام بتحفيز الباحثين بجميع الدرجات العلمية للنشر ، وذلك في المجلات الدولية، وإتاحة مصادر المعلومات لكافة الباحثين عبر شبكة الإنترنت.

وأضافت الشاطر أن فريق لجان التصنيف في الجامعات المصرية، وبنك المعرفة المصري هو المسؤول عن تولى تقديم الدعم الفني ، وذلك من أجل استكمال الأعمال المختصة في ترتيب الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية المختلفة سنويًا ومسئول عن الجامعات والمعاهد المصرية الجديدة التي تدخل في التصنيفات العالمية.



وأشارت إلى دور بنك المعرفة الذي يعمل علي توفير المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وذلك لتعزيز والارتقاء بالبحث العلمي في مصر، والمساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليا، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، مذكدة أن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي أطلقها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي.

واوضحت لصدى البلد أن الدولة المصرية والقيادة السياسية، أعطت اهتماما كبيرا بالنشر العلمى لأعضاء هيئة التدريس، وذلك من أجل تشجيعهم للنهوض بتصنيفات الجامعات دوليا وانعكس على مؤشرات ترتيب الدولة المصرية فى التصنيفات العالمية.



وقال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من تقدم كبير في النشر العلمي الدولي حيث يعود إلى عدة إجراءات تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وعلى رأس هذه الإجراءات الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، وايضا التدريب على النشر الدولي؛ مؤكدا أن ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين في كافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، وايضا التقديرات المتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة وذلك دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وايضا إتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، احداث تعاون مع بنك المعرفة المصري



وأشار لصدى البلد إلى أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية سوف يزداد بشكل ملحوظ مستقبلاً في ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين في مجال النشر الدولي، من خلال الدور الذي تقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالوزارة في دعم الباحثين وتحفيزهم خلال الفترة القادمة.



وكان قد أشار الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، إلى أنه قد وصل المركز القومى للبحوث فى التصنيف ضمن المؤسسات (Q1) بترتيب (1834) على مستوى الهيئات والمراكز البحثية، وارتفع ترتيب مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية إلى المركز (3408) هذا العام مقارنة بالمركز (3598) فى العام الماضى، ووصل معهد بحوث البترول إلى المركز (4196)، وارتفع ترتيب أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إلى المركز (4207) هذا العام، مقارنة بالمركز (6087) العام الماضى، كما تم تصنيفها ضمن المؤسسات الغير هادفة للربح.



وجاء ترتيب المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فى المركز (5008)، ومعهد تيودور بلهارس فى المركز(5665)، كما تم إدراج المعهد في قطاع المؤسسات الصحية، وتم تصنيف المعهدين ضمن المؤسسات المدرجة فى (Q3) بالتصنيف أى ضمن الـ 75% الأعلى فى التصنيف.



وأوضح نائب الوزير ارتفاع ترتيب مركز بحوث وتطوير الفلزات هذا العام إلى المركز (5999) مقارنة بالمركز (6284) فى العام الماضي، وكذا إدراج الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لأول مرة فى التصنيف، ووصل ترتيبها إلى المركز (6416) ، كما وصل ترتيب معهد بحوث الإلكترونيات إلى المركز (7621)، وشغل المعهد القومي للقياس والمعايرة المركز (7893)، كما شغل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المركز (8126).



وتم إدراج كل من المركز القومى للبحوث، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى مؤشر (الأداء البحثى)، ضمن المؤسسات (Q1)، فى المركز (1475) و(1690) على التوالي، وتم إدراج معهد بحوث البترول ضمن المؤسسات (Q2) فى مؤشر(مخرجات الابتكار)، فى المركز (2812)، وإدراج المركز القومى للبحوث ضمن المؤسسات (Q3)، فى مؤشر (التأثير المجتمعى) فى المركز (1322).

