جامعة المنصورة في قائمة ستانفورد منذ 55 عامًا للأكثر تأثيرا مرجعيا

كشف الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن ٥٥ عاما من جامعة المنصورة بقائمة ستانفورد للأكثر تأثيرا مرجعيا.

وأضاف شريف يوسف خاطر، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر إضافة كبيرة للجامعة والاهتمام الكبير من القيادة السياسية له كل الفضل، متابعا أن تم مضاعفة الأموال المخصص للابحاث في الجامعة ووصل الي ٥٥ مليون بعد أن كان ٣ مليون فقط.



وتابع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن هذا الأمر في غاية الأهمية لتطور الأبحاث، مستدركا أن حصلنا على تمويل ١٧٠ مليون جنية من المؤسسات الدولية اخر خمس سنوات.