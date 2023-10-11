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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جامعة المنصورة في قائمة ستانفورد منذ 55 عامًا للأكثر تأثيرا مرجعيا

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

كشف الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن ٥٥ عاما من جامعة المنصورة بقائمة ستانفورد للأكثر تأثيرا مرجعيا.

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جامعة المنصورة تعلن الفائزين بمسابقة العملة والطابع لليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

 

وأضاف شريف يوسف خاطر، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر إضافة كبيرة للجامعة والاهتمام الكبير من القيادة السياسية له كل الفضل، متابعا أن تم مضاعفة الأموال المخصص للابحاث في الجامعة ووصل الي ٥٥ مليون بعد أن كان ٣ مليون فقط. 


وتابع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن هذا الأمر في غاية الأهمية لتطور الأبحاث، مستدركا أن حصلنا على تمويل ١٧٠ مليون جنية من المؤسسات الدولية اخر خمس سنوات.

جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة القيادة السياسية المؤسسات الدولية انتصارات أكتوبر برنامج هذا الصباح

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