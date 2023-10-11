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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عايدة سعودي تعود بموسم جديد من «مكلمخانة»

عايدة سعودي
عايدة سعودي

أعربت الإعلامية عايدة سعودي عن سعادتها لعودتها مجدداً إلى ميكرفون الإذاعة وذلك في برنامجها "مكلمخانة" على راديو إنرجي 92.1 وذلك ضمن الخريطة الجديدة للمحطة الإذاعية والتي ستضمن مفاجآت عدة، بعد أن قدمت الموسم الأول من البرنامج العام الماضي. 

ومن المقرر أن يذاع برنامج "مكلمخانة" مرتين أسبوعيا يومي "الأثنين والأربعاء"، من الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة ليلاً.

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وتدور فكرته حول التواصل مع الجمهور والحديث عن كل ما يشغل بالهم و"التريندات"، ومناقشة موضوعات تمكين المرأة وفرصها في المجتمع بجانب مناقشة أبرز ما يدور على السوشيال ميديا. 
 

وأعربت عايدة سعودي عن سعادتها للعودة إلى مايك الراديو بعد توقفها لتفرغها في الإشراف وإدارة محطة إينرجي لكنها ترى حاليًا أن الوقت مناسب للعودة بنفسها لتقديم محتوى إذاعي تحب تقديمه و للتواصل مع الجمهور.
ووعدت سعودي في تصريحاتها الجمهور بتقديم برنامج قوي كعادتها خلال السنوات الماضية يحقق الإفادة والاستمتاع بمعلومات هامة وموسيقى محببة.


 

عايدة سعودي راديو إنرجي سميرة أحمد هنا شيحة البرنامج العام

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