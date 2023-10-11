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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استكمال المشوار.. سميرة أحمد: أدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات القادمة l خاص

سميرة أحمد
سميرة أحمد

أكدت الفنانة القديرة سميرة أحمد دعمها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وقالت الفنانة سميرة أحمد في تصريحات خاصة لصدي البلد: أنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قلبا وقالبا، وأويده خلال الانتخابات الرئاسية القادمة ، فلابد من استكمال المشوار الذي بدانا سويا خلال السنوات الماضية . 

وأضافت سميرة أحمد: الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات ، ولابد من مواصلة المشوار لاستكمالها . 

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ويضم السجل الفني للنجمة سميرة أحمد ما يقرب من 90 فيلماً، منها "شم النسيم، إسماعيل ياسين في الجيش، مليون جنيه، أم العروسة، ليل وقضبان، ابن كليوباترا، وداعاً يا ولدي، عالم عيال عيال".

كما تألقت على شاشة التليفزيون بمجموعة متميزة من المسلسلات أهمها: "أميرة في عابدين، امرأة من زمن الحب، جدار القلب، ماما في القسم".

وأسست سميرة أحمد شركة إنتاج سينمائي قدمت من خلالها العديد من الأفلام المهمة في السينما المصرية، منها "البريء"، و"البحث عن سيد مرزوق".

الفنانة القديرة سميرة أحمد الفنانة سميرة احمد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية

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