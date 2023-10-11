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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحلة معاناة مع الأمل والحلم والألم.. المهن السينمائية تنعى المخرج علاء محجوب

علاء محجوب
علاء محجوب

نعت نقابة المهن السينمائية في بيان لها الفنان علاء محجوب ، وذلك بعد وفاته المنية خلال الساعات الماضية . 

وجاء البيان : يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ، وداعا الخلوق المخرج / علاء محجوب تغمدك العلي القدير بواسع رحمته وأسكنك فسيح جناته رحلة معاناة مع الأمل والحلم والألم .. نشاطركم الأحزانفي وفاة المغفور له بإذن الله اعلا المخرج / عـلاء محجـوب
خالص التعازي للأسرة الفنية وأسرته . 

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نسمة محجوب : 

 

نشرت الفنانة نسمة محجوب أول تعليق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد وفاة والدها المخرج علاء محجوب.

وقالت نسمة محجوب: إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون.. توفى إلى رحمة الله اليوم والدي الحبيب المخرج السينمائي علاء محجوب برجاء خالص الدعاء له بالرحمة و المغفرة.. سيقام العزاء يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر بعد صلاة المغرب بمسجد ضباط الشرطة بالشيخ زايد (قاعة الرزّاق). 

 

وقررت أسرة المخرج علاء محجوب،  إقامة مراسم تشييع جنازة الراحل والدة المطربة نسمة بعد صلاة الظهر من مسجد الحصرى في منطقة 6 أكتوبر. 

 

 

 

المخرج علاء محجوب المهن السينمائية الفنانة نسمة محجوب ضباط الشرطة نقابة المهن السينمائية

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