ننشر مصوغات تعيين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة ، مصوغات تعيين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم استعدادا لتوزيعهم على المدارس .

وتمثلت مصوغات التعيين بحسب ما تم إعلانه من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة فيما يلي :

- بطاقة الرقم القومي

-صحيفة الحالة الجنائية

-قرار المجلس الطبي

-شهادة ميلاد مميكنة

-أصل المؤهل الدراسي

-شهادة تأدية الخدمة العامة او الاعفاء

- إقرار الحالة الاجتماعية

-إقرار الذمة المالية

-إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي

-شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية

-أي مستندات اخرى تراها السلطة المختصة (استمارة 105 - منحة 3 اشهر - استمارة 6 تأمين ومعاشات - طلب استخدام)

وكان قد وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة ٣٠ ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع المقبل وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المعلمين الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023 ، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

وأشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.