عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر مصوغات تعيين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة ، مصوغات تعيين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم استعدادا لتوزيعهم على المدارس .

وتمثلت مصوغات التعيين بحسب ما تم إعلانه من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة فيما يلي :
- بطاقة الرقم القومي
-صحيفة الحالة الجنائية
-قرار المجلس الطبي
-شهادة ميلاد مميكنة
-أصل المؤهل الدراسي
-شهادة تأدية الخدمة العامة او الاعفاء 
- إقرار الحالة الاجتماعية
-إقرار الذمة المالية
-إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي 
-شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية
-أي مستندات اخرى تراها السلطة المختصة (استمارة 105 - منحة 3 اشهر - استمارة 6 تأمين ومعاشات - طلب استخدام)

وكان قد وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة ٣٠ ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع المقبل وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المعلمين الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023 ، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

وأشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

مسابقة 30 ألف معلم 30 ألف معلم التربية والتعليم التعليم مسابقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

بعد 4 أشهر من انفجارها| العثور على بقايا بشرية لراكبي غواصة تيتان

معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة العاصفة الشمسية وانقطاع الإنترنت بالعالم |فيديو

وصلت لإلغاء الصداقة| عضوية حسين لبيب تشعل أزمة في انتخابات الزمالك

ترشيحاتنا

الشباب والرياضة تشارك وفود السعودية وتونس الاحتفال باليوم الوطنى على ضفاف النيل

توضأت عاريا في الحمام هل أصلي أم أعيده.. أمين الإفتاء يجيب

بعد السفير الفرنسي.. النيجر تطالب رئيس البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة بمغادرة البلاد

ننشر مصوغات تعيين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم

خطر جسيم يهدد قطاع غزة بالكامل اعتبارا من الغد

كهرباء غزة: تعطل أقسام الطوارئ واستقبال الجرحى بالمستشفيات بسبب الانقطاع المتواصل للتيار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار نسمة محجوب في جنازة والدها بمسجد الحصرى

بهذه المناطق| ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة لن يتحمله البشر.. فما موقف مصر؟

طومان باي.. أحبه المصريون وشنقه السلطان العثماني على باب زويلة

هدية من تركى آل الشيخ لـ تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

فيديو

تحرك غريب في أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجئة

كيف خسر أحمد رزق وزنه.. الفنان يجيب

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ