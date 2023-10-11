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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حل واحد فقط.. بيان عاجل من روسيا بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

روسيا
روسيا

قال سفير روسيا لدى الاحتلال الإسرائيلي أناتولي فيكتوروف، إن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هي مفتاح السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف فيكتوروف خلال مناقشة على منصة نادي فالداي للحوار: "من المستحيل تحقيق سلام مستقر في الشرق الأوسط دون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو أحد أطول الصراعات في تاريخنا الحديث، والذي يواصل تأجيج التوترات في المنطقة والمشاعر المتطرفة خارجها".

ولفت فيكتوروف إلى أن "عمليات التطبيع وإقامة علاقات حسن الجوار مع أطراف النزاع لا ينبغي أن تصرف الانتباه أو "تكنس المشكلة الفلسطينية تحت السجادة".

وأكد فيكتوروف أن "الدبلوماسية الروسية تعتزم مواصلة مسارها الثابت وعالي المبادئ للبحث عن حل لهذه الأزمة على أساس إقامة دولتين لشعبين". 

وتابع السفير الروسي لدي إسرائيل: "سنواصل الضغط من أجل إيجاد حل لهذه المهمة الرئيسية إلى جانب الجهود الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية حول قطاع غزة على الفور ومنع تصعيدها إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها أو إلى بعض البعد الإقليمي".

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