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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأكبر منذ حرب أكتوبر.. أكبر بنك في إسرائيل يعلن خسائر الاقتصاد

الاقتصاد الإسرائيلي
الاقتصاد الإسرائيلي

أعلن بنك Hapoalim، أكبر بنك في إسرائيل، اليوم الأربعاء، أن التقديرات الأولية للتكلفة التي تكبدها الاحتلال الإسرائيلي جراء الحرب تشير إلى نحو 6.8 مليار دولار، وهي الأعلى منذ حرب أكتوبر 1973.

وعلى جانب آخر، أعلن مسؤولون بـ وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، أن الأضرار التي لحقت بـ الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب الحالية مع فصائل المقاومة الفلسطينية، بلغت أكبر من الأضرار الاقتصادية لـ حرب لبنان الثانية عام 2006 كلها.

وفي وقت سابق، قرر بنك إسرائيل المركزي، بيع 15% من احتياطي الدولار لوقف انهيار سعر صرف الشيكل.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضح بنك إسرائيل أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار كجزء من برنامج لدعم الأسواق في أعقاب الأحداث المتصاعدة بتل أبيب.

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