نشرة الحوادث.. قرار عاجل بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وإنقاذ وسط القاهرة من كارثة

نشر قسم الحوادث في صدى البلد العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، وجاء على رأسها إنقاذ منطقة التوفيقية في وسط العاصمة من كارثة بعد إشتعال النيران في محل قطع غيار سيارات، وقرار مجلس الدولة بشأن دعوى مشورع قانون الإيجار القديم، وسقوط صغيرة من الشرفة في الطالبية.

إحالة دعوى مشروع قانون الإيجار القديم للمفوضين

حيث نشر قسم الحوادث، قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، باحالة الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ حسن، لوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الايلة للسقوط وحماية ارواح المواطنين، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوع الدعوى رقم 77/63201، وتختص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وأشخاص القانون العام بمحافظتى القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلى، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضى الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات... تفاصيل

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

كما جاء في قسم الحوادث، نجاح قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة علي حريق شب داخل محل قطع غيار سيارات في شارع ٢٦ يوليو بوسط البلد، حيث ‏تلقت عملية إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في محل قطع غيار سيارات بوسط البلد، وعلى الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع ب ٥ سيارات إطفاء بإشراف لواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتم السيطرة على النيران التي التهمت محتويات المحل بالكامل وتبين أنه على مساحة ٤٠ مترا يعمل بدون ترخيص ، تم تحرير محضر وجاري العرض علي النيابة للتحقيق... تفاصيل

تفاصيل سقوط صغيرة من الشرفة في الجيزة

وتضمن قسم الحوادث، مباشرة النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة سقوط صغيرة من الطابق الثالث بمنزلها في منطقة الطالبية، حيث صرحت بدفن جثمان الصغيرة عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، والإستماع إلى أقوال والدها، وأيضا طلب تحريات المباحث حول الواقعة، حيث كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تفاصيل وفاة صغيرة عقب سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها في منطقة الطالبية، وذلك عقب إختلال توازنها أثناء تواجدها في شرفة المنزل وسقوطها في الشارع، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود إشارة من مستشفى الهرم، أفادت بوصول صغيرة جثة هامدة أثر إدعاء سقوط من الطابق الثالث بمنزلها في منطقة الطالبية غرب الجيزة، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الإنتقال والفحص... تفاصيل

ضبط وإحضار ضباط الشرطة المزيفين في القاهرة

ايضا نشر قسم الحوادث قرار جهات التحقيق في القاهرة، المتضمن ضبط وإحضار متهمين هاربين متورطين مع آخرين في انتحال صفة مباحث للاستيلاء على 5 ملايين جنيه من مالك شركة مقاولات، أثناء خروجه من أحد البنوك في القاهرة، حيث ورد بلاغا لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة ، بشكوى أمام فرع أحد البنوك بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع مالك شركة مقاولات، وفنى كاميرات، وكهربائى، مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام "موظفين بالشركة ملك الأول"، وقرر الأول بقيامه بتسليم الثانى والثالث مبلغ 5 ملايين و500 ألف جنيه لإيداعه بالبنك محل البلاغ ولدى قيامهما بالتوجه لإيداع المبلغ قام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" بانتحال صفة رجال شرطة، واصطحابهما والمبلغ المالى داخل السيارة لإحدى المناطق أعلى الطريق الدائرى والاستيلاء على المبلغ المالى وهواتفهم المحمولة وقاموا بتركهما ولاذوا بالفرار، وأيد الثانى والثالث ما جاء بأقواله... تفاصيل