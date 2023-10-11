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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال لقاء السيسي.. "دانيلي" الإيطالية تعلن توسع استثماراتها بسبب المزايا الاقتصادية في مصر

لقاء اليوم
لقاء اليوم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "جيانبيترو بينيدتي" رئيس مجلس إدارة شركة "دانيلي" الإيطالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب عدد من كبار المسئولين بالشركة الإيطالية.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون بين مصر وشركة "دانيلي" الإيطالية، التي تعد من أعرق وأكبر الشركات العالمية في صناعة معدات وتكنولوجيا إنتاج الصلب، حيث أعرب رئيس الشركة الإيطالية عن اعتزام التوسع في أنشطة الشركة في مصر من خلال إنشاء المجمعات الصناعية والتكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة، خاصةً في ظل الفرص الاستثمارية والمزايا الاقتصادية في مصر، بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والدولية، والبنية التحتية المتطورة في مختلف القطاعات.

 

وقد أكد الرئيس في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة "دانيلي" وغيرها من الشركات الإيطالية، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإيطاليا.

 

 كما أكد الرئيس حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا، وتعميق الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المصري وتوفير الفرص له للنمو والازدهار في إطار الأنشطة المستقبلية مع الشركة الإيطالية، مع إقامة مراكز فنية إيطالية في مصر لتدريب العمالة، للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة وبناء القدرات الفنية للكوادر المصرية.

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