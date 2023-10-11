الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية عنيفة على قطاع غزة

أفادت شبكة “سكاي نيوز” اليوم، الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية على قطاع غزة الآن.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة حماس، ردا على اقتحام واستفزازات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، نقلًا عن مصادر محلية لم تسمها، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الفسفور الممنوع دوليا خلال غاراتها على قطاع غزة.

وقالت شبكة “قدس” الإخبارية، في تغريدة على منصة “إكس”: “قوات الاحتلال تستخدم الفسفور الممنوع دوليا خلال غارات طيرانها على أهداف في قطاع غزة”.