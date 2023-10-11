عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية الإيطالي: نتعاون مع مصر لإحلال السلام في المنطقة

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي

قال أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي، إن  تعاون إيطاليا مع مصر لم يبدأ اليوم فقط ولكنه كان موجوداً من قبل، مؤكداً أنه يجب أن تعمل إيطاليا ومصر معاً في جميع الأصعدة وفي تبادل المعلومات، وبالإضافة إلى التعاون في كافة الإجراءات.

 

وزير الخارجية الإيطالي: يجب إيجاد مواجهة مشتركة لحل المشكلات التي تواجه الجانبين

وأضاف أنطونيو تاياني خلال مؤتمر صحفي اليوم مع سامح شكري وزير الخارجية المصري ، أنه يجب إيجاد مواجهة مشتركة لحل المشكلات التي تواجه الجانبين ، لافتاً إلى أن الحرب في السودان وغيرها من الدول في القارة الإفريقية أدت إلى هروب الكثيرين من المواطنين إلى دول أخرى.

 

 وزير الخارجية الإيطالي: نعمل يداً بيد مع مصر


وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى، أنه يجب العمل معاً لإحلال السلام في جميع المناطق، متابعاً :"نحن يمكن أن نعمل يداً بيد مع مصر".

 

مصر إيطاليا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني سامح شكري السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

طلبت الطلاق بعد الصباحية.. صدمة فتاة أربعينية بعد رفضها الكثير من العرسان

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

أردوغان عن قصف المدنيين في غزة: إسرائيل لا تتصرف كدولة

ترشيحاتنا

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

إسرائيل مهددة بالجوع بعد ضرب سلة الغذاء وفقد 70% من المحاصيل الزراعية

لبحث العدوان على غزة.. وزراء الخارجية يعقدون اجتماعا تشاوريا بالجامعة العربية

الاحتلال الإسرائيلي يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي في غزة

رشقة صاروخية كثيفة.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات أسدود وبئر السبع ونتيفوت

طوفان الأقصى.. وزير خارجية بريطانيا يهرب للاحتماء بعد دوي صفارات الإنذار بإسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكله غريب .. حسن شاكوش يتصدر التريند بسبب هذه الإطلالة |شاهد

بالحجاب.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها | شاهد

امتى هنظبط الساعة| موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا.. وفوائده

هل ينافس الاتحاد السعودي على لقب دوري روشن بالرياض؟.. القصة كاملة

فيديو

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ