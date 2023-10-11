وزير الخارجية الإيطالي: نتعاون مع مصر لإحلال السلام في المنطقة

قال أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي، إن تعاون إيطاليا مع مصر لم يبدأ اليوم فقط ولكنه كان موجوداً من قبل، مؤكداً أنه يجب أن تعمل إيطاليا ومصر معاً في جميع الأصعدة وفي تبادل المعلومات، وبالإضافة إلى التعاون في كافة الإجراءات.

وزير الخارجية الإيطالي: يجب إيجاد مواجهة مشتركة لحل المشكلات التي تواجه الجانبين

وأضاف أنطونيو تاياني خلال مؤتمر صحفي اليوم مع سامح شكري وزير الخارجية المصري ، أنه يجب إيجاد مواجهة مشتركة لحل المشكلات التي تواجه الجانبين ، لافتاً إلى أن الحرب في السودان وغيرها من الدول في القارة الإفريقية أدت إلى هروب الكثيرين من المواطنين إلى دول أخرى.

وزير الخارجية الإيطالي: نعمل يداً بيد مع مصر



وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى، أنه يجب العمل معاً لإحلال السلام في جميع المناطق، متابعاً :"نحن يمكن أن نعمل يداً بيد مع مصر".