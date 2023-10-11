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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 3.1 ريختر يضرب العقبة الأردنية .. تفاصيل

زلزال الأردن
زلزال الأردن

أعلن مرصد الزلازل الأردني، اليوم الأربعاء، وقوع زلزال بقوة 3.1 ريختر جنوب مدينة العقبة.

وحسب وسائل إعلام أردنية، قال مرصد الزلازل الأردني، إنه “بعض المواطنين شعروا بالهزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، ضرب زلزال بقوة 3ر6 درجة على مقياس ريختر غرب أفغانستان، وذلك بعد أيام قليلة من هزتين أرضيتين بنفس القوة تسببتا في مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة نحو 1600 آخرين.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء عن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي تأكيده أن مركز الزلزال وقع على بعد 28 كيلومترا شمال غرب مدينة "هرات" الأفغانية، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء الهزة الأرضية الجديدة.

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