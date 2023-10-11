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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي النمنم: دهاء السادات جعل حرب أكتوبر مفاجأة كبرى على إسرائيل

الرئيس السادات
الرئيس السادات

كشف حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، عن أنه كان هناك قنوات سرية للتواصل بين السادات والولايات المتحدة الأمريكية وذلك من خلال محمد حافظ إسماعيل، وكان يحمل عروض لأمريكا من أجل السلام، والأمر يحاول استغلال هذا الأمر الآن ضد الرئيس السادات.

 

حلمي النمنم يتحدث عن حرب أكتوبر 

وأضاف "النمنم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السادات كان لديه دهاء كبير، إذ أنه أرسل للقوى العظمى في العالم أنه يرغب في السلام، وبالتالي ما يتم قوله ان مصر ترغب في إبادة إسرائيل بالكامل غير صحيح، أن مصر ترغب في الحصول على سيناء والجولان لسوريا ويتم تحرير سيناء بالكامل. 

 

وتابع حلمي النمنم، أن حرب أكتوبر كان مفاجأة صادمة لدول عديدة، ومنها إسرائيل، إذ أن إسرائيل نفسها جاءت لها معلومة أن سوريا ومصر ستهاجم يوم السادس من أكتوبر من خلال أشرف مروان، ومن ثم ينفي موشيه ديان هذا الأمر، وكل الأقمار الصناعية تكشف أن هناك حشود على الجبهة من الجيش المصري ألا أنه لم يصدقوا. 

 

واستكمل، أن الرئيس السادات استخدام المناورات في مايو 1973 من أجل ألا تعلم إسرائيل موعد الحرب الرسمية، ولذلك توقيت حرب أكتوبر كانوا يعتقدون أنها مناورة عادية. 

وأردف أن الدول الغربية صُدمت من قرار حرب أكتوبر، إذ أنهم كانوا يعتقدون أن العرب غير قادرين على هذا الأمر، لافتًا إلى أن إسرائيل مازالت مصدومة بحرب أكتوبر حتى الآن. 

السادات الرئيس السادات حلمي النمنم برنامج صالة التحرير عزة مصطفي

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