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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جنا عمرو دياب تهنئ والدها بعيد ميلاده.. ورد غريب من الهضبة

جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب

حرصت "جنا" ابنة الهضبة عمرو دياب على تهنئة والدها بعيد ميلاده الـ62، وذلك من خلال رسالة قامت بإرسالها له على هاتفه الخاص وقامت بنشر صورة ضوئية منها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وفوجئت “جنا” برد عمرو دياب عليها، حيث أكد لها أنه فى الاستديو وهو ما دفع جنا لنشر الصورة على سبيل الهزار مع رواد صفحتها على انستجرام.

 

عيد ميلاد الهضبة 

ويحتفل اليوم الهضبة عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ 62، المتصدر على القمة منذ 40 عامًا ويلقبه جمهوره بالهضبة فهو من مواليد 11 أكتوبر 1961، ونستعرض فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة عمرو دياب..

 

نشأة عمرو دياب

ولد عمرو دياب  في مدينة بورسعيد بمحافظة بورسعيد.

وكان يعمل والده كرئيس للإنشاءات البحرية وبناء السفن في شركة قناة السويس.

 

وبعد حرب عام 1967، اضطرت السلطات المصرية إلى إخلاء سُكان محافظات القناة، فعادت عائلة عمرو دياب إلى قرية سنهوت بالشرقية حيث كانتتقيم عائلة والده.

 

بدايات عمرو دياب 

وكان أول ظهور إذاعي له عندما غنى النشيد الوطني المصري "بلادي بلادي" وأعجب محافظ بورسعيد بصوته.
 

في عام 1982، انتقل عمرو دياب إلى القاهرة وانضم إلى المعهد العالي للموسيقى العربية وحصل على درجة البكالوريوس.

في عام 1983، سجل أول أغنية له بعنوان "الزمن" (كلمات: هاني زكي، موسيقى: هاني شنودة)، وأصدر ألبومه الأول بعنوان "يا طريق" في نفس العام.

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