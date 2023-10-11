مصير منتخب مصر .. التفاصيل الكاملة لقرعة الأمم الأفريقية غدا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، موعد إقامة قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وأكد الاتحاد الأفريقي عبر بيانه الرسمي أن البطولة سوف تقام بنظام المجموعات من خلال تقسيم الـ24 منتخبًا إلى 6 مجموعات على أن يتأهل 16 فريقًا إلى الأدوار الإقصائية.

وسيصعد للأدوار الإقصائية 12 منتخبًا أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول بين 6 فرق من أصل 24 مشاركًا في البطولة.

وستقام القرعة غدا الخميس 12 أكتوبر 2023 وينتظر أن يتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورتس.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023

مصر - نيجيريا - غينيا بيساو- بوركينا فاسو - الرأس الأخضر (كاب فيردي) - الكاميرون - ناميبيا - غينيا - غانا - أنجولا - الجزائر - تنزانيا - مالي - جامبيا - زامبيا - كوت ديفوار - الكونغو الديموقراطية - موريتانيا - تونس - غينيا الاستوائية - جنوب إفريقيا - المغرب - السنغال - موزمبيق.