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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تنظم حفل استقبال بالفيوم للطلاب الجدد

حفل استقبال الجامعة
حفل استقبال الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية للطلاب

شهد الدكتور محمد علي أغا، منسق عام مركز جامعة الفيوم (الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية) فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الاكاديمي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور هشام محمد عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، وتحت إشراف  الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمود شومان نائب رئيس الجامعة المصرية للشئون الأكاديمية.

وحضر الاحتفال د هشام حسن عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، ود رأفت ابراهيم عميد كلية الدراسات التجارية وإدارة الأعمال بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، وطلاب الجامعة، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الفيوم.

وأكد الدكتور محمد علي أغا أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية لا تتوانى عن تقديم كافة ما يلزم الطلاب أكاديميًا وتدريبيًّا، وتوفير البرامج التعليمية الحديثة، وخاصة أنه تم توفير أهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وذلك في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك الدراسات التجارية وإدارة الأعمال، مع منح شهادات معتمدة معترف بها، وتحظى باحترام وتقدير الآخرين من الخبراء والمتخصصين.

ووجه الطلاب بضرورة التمسك بالمبادئ الأخلاقية الحميدة والقيم النبيلة، مع الاهتمام بالتحصيل الدراسي الجيد والاستفادة من المنح التي يتم تقديمها، وكذلك الاهتمام بالانتماء في الحياة الجامعية والأنشطة الطلابية، مما يعمل على صقل الذات واكتساب المهارات والارتقاء بالقدرات الشخصية.

كما اشاد د هشام حسن بمجهودات إدارة جامعة الفيوم والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والعمل على اتاحة المقررات الدراسية والبرامج الأكاديمية من أجل تحقيق أهداف العملية التعليمية.

وأوضح أن كلية الحاسبات والمعلومات من الكليات المهنية المتميزة التي تعمل على تأهيل الطلاب للتنافس الفعال في سوق العمل، موجهًا الطلاب إلى أهمية الحرص على مواصلة التعلم والاستيعاب الجيد للمواد التعليمية، والإرادة القوية لتحقيق الطموحات الذاتية على المستويات المهنية والشخصية.

وتابع د رأفت إبراهيم أن الشباب هم أمل المستقبل، الأمر الذي يوجب عليهم الاهتمام بوضع الأهداف وتحديد الخطط في سبيل تحقيق تلك الاهداف المنشودة، وخاصة أن سوق العمل يحتاج إلى العديد من المهارات، مما يلزم الوعي الكافي بهذه المهارات وبذل الجهد اللازم لاكتسابها، سواء من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، وذلك عن طريق تعلم لغات جديدة، أو مهارات التعامل الجيد مع علوم الكمبيوتر، وكذلك اكتساب المهارات الشخصية والحياتية والتعامل مع الآخرين.

كما تضمنت فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد تقديم العديد من الفقرات، شملت الغناء الفردي، وإلقاء الشعر، والعزف الجماعي، وأداء الفنون الشعبية الاستعراضية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على الطلاب الجدد.

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