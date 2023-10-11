مصرع 20 جنديا إسرائيليا في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 20 جنديًا إضافيًا خلال الاشتباكات مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وكان قائد الفرقة 99 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعترف بفشل قوات الاحتلال في مهمتها بالدفاع عن مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قال قائد الفرقة 99 في جيش الاحتلال الإسرائيلي: “لقد فشلنا في مهمتنا بالدفاع مستوطنات غلاف غزة”.

رشقات صاروخية مكثفة على تل أبيب

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إطلاقها رشقات صاروخية مكثفة على تل أبيب وأسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة.