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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 20 جنديا إسرائيليا في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 20 جنديًا إضافيًا خلال الاشتباكات مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

 

وكان قائد الفرقة 99 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعترف بفشل قوات الاحتلال في مهمتها بالدفاع عن مستوطنات غلاف قطاع غزة.

 

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قال قائد الفرقة 99 في جيش الاحتلال الإسرائيلي: “لقد فشلنا في مهمتنا بالدفاع مستوطنات غلاف غزة”.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية حماس

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