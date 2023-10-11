رفع 1105 أطنان مخلفات و50 أخرى من الأتربة والمخلفات الصلبة بالدقهلية |صور

قال الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ان تنفيذ اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها مستمر من خلال مشاركة 7 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.



اوضح "مختار" انه تم رفع 1105 طن مخلفات بلديه و30 طن مخلفات صلبه و 50 طن اتربه و مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمشاركة الوحدات المحلية ومعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.



ومن جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام والمهندس محمد عادل والمهندس سامح سعد بجهاز النظافه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة واالدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في كل من مراكز ومدن نبروه بلقاس ميت غمر السنبلاوين بني عبيد اجا شربين لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي حيث تم المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة حيث شملت الاعمال رفع الأتربة من شارع سكه سندوب وعبد السلام عارف وكليه اداب وتشغيل المكنسيات بشوارع المنطقة المركزية وكذا تم قص وتقليم الأشجار بالحدائق العامه بشارع الجيش و عروس النيل و شجره حديقه الدر وغسيل الارصفه بشارع جيهان وبورسعيد وقناه السويس ورفع كفاءه النظافه العامه بالطريق السريع وبشوارع سعد زغلول والمشايه والجمهوريه والجلاء و بورسعيد وجيهان وسكه سندوب و حي الجامعه و ابن زيد والزعفران والعباسي وسوق ستوته و سندوب والمجزر و عبده معروف والدراسات وجديلة..



واكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.

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