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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تجديد إيفاد الشيخ أحمد محمد عبد العال عبد الحميد إلى دولة الأرجنتين

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

اعتمد  أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء  تجديد إيفاد الشيخ  علي مصطفى عبد الهادي محمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف المنيا  للعمل بمعهد حمزة – مدينة متولا – موزمبيق .

واعتمد  وزير الأوقاف تجديد إعارة (7) أئمة من أئمة وزارة الأوقاف للعمل بمجال الوعظ والإرشاد بالهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

انطلقت أولى فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف المنوفية اليوم الأربعاء، بحضور الشيخ زكريا الخطيب مدير مديرية أوقاف المنوفية، والدكتور خالد عبد السلام وكيل المديرية، والدكتور رضا أبو الغيط الأستاذ بمعهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية بالجيزة وعضو المجلس القومي للمرأة بالمنوفية، والشيخ أسامة سعفان مسئول شئون القرآن الكريم ومسئول الدعوة الإلكترونية والمنسق الإعلامي بالمديرية، ومحمد الجمل مدير إدارة أوقاف الشهداء.

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