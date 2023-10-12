أخبار التعليم.. رضا حجازي يقرر تجديد الثقة لمديري ووكلاء المديريات بجميع المحافظات عامًا كاملًا.. رسميًا.. كفر الشيخ بقائمة أفضل 400 جامعة في الهندسة

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تجديد الثقة في جميع مديري ووكلاء مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات.

أعلن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان عن استعداده لإطلاق العديد من اللقاءات والندوات الأون لاين والبرامج التدريبية هذا العام لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين و الطلاب بالجامعة ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول و كيفية الاشتراك بها .

احتفل توجيه عام التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، " باليوم العالمي للصحة النفسية ، تحت اشراف منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ، والدكتورة عزة سليمان موجه عام التربية النفسية بالمديرية.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور أهمية بنك المعرفة (EKB) باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم، لما يحتويه من مصادر ثقافية، ومعرفية وبحثية لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم على مستوى الجمهورية من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات، ودعم النشر العلمي الأكاديمي.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، عن انجاز مشرف ضمن الانجازات المتحققة في ملف التعليم العالي في مصر .