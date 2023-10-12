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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. رضا حجازي يقرر تجديد الثقة لمديري ووكلاء المديريات بجميع المحافظات عامًا كاملًا.. رسميًا.. كفر الشيخ بقائمة أفضل 400 جامعة في الهندسة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

وزير التعليم يقرر تجديد الثقة لمديري ووكلاء المديريات بجميع المحافظات عامًا كاملًا

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تجديد الثقة في جميع مديري ووكلاء مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات.

جامعة حلوان: خطة لدعم تنافسية الباحثين بالمنح الدولية

أعلن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان عن استعداده لإطلاق العديد من اللقاءات والندوات الأون لاين والبرامج التدريبية هذا العام لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين و الطلاب بالجامعة  ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول و كيفية الاشتراك بها .

مدير تعليم القاهرة يشدد على أهمية توافر الصحة النفسية للمعلمين في المدارس

احتفل توجيه عام التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ،  " باليوم العالمي للصحة النفسية ، تحت اشراف منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية  ، والدكتورة عزة سليمان موجه عام التربية النفسية بالمديرية.

التعليم العالي: بنك المعرفة المصري يعتبر من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور أهمية بنك المعرفة (EKB) باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم، لما يحتويه من مصادر ثقافية، ومعرفية وبحثية لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم على مستوى الجمهورية من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات، ودعم النشر العلمي الأكاديمي.

رسميًا .. كفر الشيخ في قائمة أفضل 400 جامعة في الهندسة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، عن انجاز مشرف ضمن الانجازات المتحققة في ملف التعليم العالي في مصر .

اخبار التعليم Jobs Education أعضاء هيئة التدريس التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم العالي والبحث العلمي

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