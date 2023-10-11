غير جيدة| ميدو يعلق على أداء الزمالك منذ انطلاق الموسم

أكد أحمد حسام (ميدو) أن الزمالك فرّط في 4 نقاط خلال أول 3 جولات وهي بداية غير جيدة في وجهة نظره لأن الفريق الأبيض كان يستطيع تحقيق الفوز على الأقل أمام المقاولون.



وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن البداية التي حققها مودرن فيوتشر في الدوري الممتاز هذا الموسم كانت رائعة رغم رحيل بعض اللاعبين المؤثرين على رأسهم محمد رضا (بوبو) ومحمود مرعي ومهند لاشين.



وتحدث ميدو عن أول تغيير بين مدربي الدوري برحيل البرتغالي برونو روماو مدرب فاركو وتعيين خالد جلال مؤكداً أن الأخير يملك خبرات كبيرة في الدوري وله تجارب مميزة ويستطيع تحقيق النجاحات.

