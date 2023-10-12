أخبار التوك شو| مناشدة عاجلة للمصريين.. وتخفيضات كبيرة في الأسعار.. وقفزة غير متوقعة في أسعار الذهب

شهدت برامج التوك شو اليوم عددا من الملفات والقضايا الساخنة والمختلفة، وعلى رأسها ملف سيناء والقضية الفلسطينية، وتخفيضات في الأسعار، فضلا عن مناشدات عاجلة من الصحة للمصريين، وفيما يلي أبرز ما جاء في البرامج:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحذر من بعض الأدوية وكواليس حصول مصر على شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي.

وأكد عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع في ظل النجاحات التي تحققها الدولة المصرية في القطاع الصحي يتحرك أعداء الوطن في نشر الشائعات.

قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما يحدث بقطاع غزة به انتهاكات للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن هناك انتهاكات واضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

علق الإعلامى يوسف الحسينى، على الصراعات والتوتر المشتعل في المنطقة ككل بسبب الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

وأضاف يوسف الحسيني، خلال برنامج " التاسعة"، المذاع عبر قناة "الأولى"، أن إحلال الاستقرار بالمنطقة، يبدأ بحل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الوقف الفورى لتبادل إطلاق النار أولى خطوات الوصول لمفاوضات.

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الدولة المصرية مستهدفة عبر التاريخ، ومستهدفة منذ 4 آلاف عاما، إذ أن موقع مصر الجغرافي الذي منحه الله لمصر أعطى لها أهمية كبيرة.

وأضاف "فرج"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن مصر تحارب كثيرًا ومستهدفة بشكل كبير من حولها، لافتا إلى أن الجميع يرغب في إضعاف مصر، إلا أن مصر قوية للغاية، ومازال الأمر جاريا والجميع يستهدف مصر بشكل واضح.

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على ترويج فكرة توطين الشعب الفلسطيني في سيناء، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لا يبحث عن سكن ولكنه يبحث عن أرضه ووطنه ويبحث عن العودة لأرضه مرة أخرى.

وأكد الاعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مشروع توطين سيناء منتهي بإرادة وعظمة وجبروت الشعب الفلسطيني الذي يتحمل كل هذا العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن الشعب المصري أو النظام الشريف لا يوافق على هذا وهو أمر أقرب للجنون.

أكد، أمير رزق، خبير الذهب والمجوهرات، أن عدم الاستقرار في المنطقة كلها ادي لارتفاع أسعار الذهب خاصة في ظل هذه الحروب الكثيرة، مؤكدا أن سعر الذهب يرتفع مع نشوب الحروب.

وأضاف، رزق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مصر جديدة" المذاع على فضائية" إي تي سي" تقديم الإعلامية أنجي أنور، ان سعر جرام الذهب عيار ٢١ ارتفع ليصل ليسجل ٢٣٢٥ جنيه للجرام حيث ارتفع سعره ١٦٥ جنيها خلال أربعة أيام فقط.

وتابع: من المتوقع ارتفاع سعر الذهب اكثر، فالبنوك الأميركية تتحوط لشراء الذهب، واستطاعوا عرض الذهب في البورصة، مما يزيد من سعره بشكل كبير.

زف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع الأساسية في الأسواق، قائلا إن مبادرة رئيس الوزراء لخفض الأسعار ستبدأ من السبت المقبل في طرحها بالأسواق، بتخفيضات كبيرة تصل لـ 25% في بعض السلع، لافتا إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة أن يشعر المواطن بالتخفيضات على السلع المصرية.

وأضاف "عز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية تقدم كل ما لديها من أجل تخفيض الأسعار، خاصة في ضوء ما تشهده الأسواق من ارتفاعات غير مبررة في الوقت الحالي، موضحا أن رئيس الوزراء يقدم تسهيلات للقطاع الخاص من أجل تخفيض الأسعار في الأسواق.

هنأت الفنانة زينة، الإعلامي خالد أبو بكر، بعد عودة برنامجه الجديد:، قائلة :"حديثك واقعي بالمنطق والعقل.. وكنت في انتظار عودة البرنامج.. وإن شاء الله يدخل عقول الناس ويناقش القضايا بشكل منطقى".

واسترسلت “زينة” خلال مداخلتها ببرنامج “كل يوم” المذاع على قناة “أون”:" أتمنى أن يحقق البرنامج أهدافه، ويكون قادرا على مناقشة القضايا وإقناع المواطنين".



قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، إنه أنشأ الحزب لكى يكونمعارضا خلال فترة حكم الإخوان وتم اختيار اسمه تبركا بالحزب الذي أنهى على الفاشية العثمانية في تركيا.

وأضاف حازم عمر، خلال حواره ببرنامج كل يوم المذاع على قناة on:" فكرة إنشاء الحزب بعد أن تولى الإخوان السلطة التشريعية ثم السلطة التنفيذية عام 2012، ونؤمن بالخبرات والدراسة بعيدا عن الضجيج، فالمعارضة أمر سهل مقارنة بأن تعد نفسك لتحمل المسؤولية ".

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن مصر منذ بدء الأزمة الفلسطينية مستمرة في التواصل مع الشركاء الدوليين لتهدئة الاوضاع بين الطرفين في غزة، مشددا على أن إسرائيل لن تنهي عملياتها على قطاع غزة قبل 15 يوما؛ بسبب حرج الحكومة الإسرائيلية أمام الشعب.

وأوضح سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الدول الأوروبية أعلنت وقف المساعدات الإنسانية لفلسطين، في حين أنها تتحدث عن حقوق الإنسان في مصر، الأمر الذي يعد كاشفا لنوايا الغرب وأمريكا، ودلالة على أن مصر مستهدفة من الخارج.