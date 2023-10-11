قفزة غير متوقعة.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة جديدة عن عيار 21 اليوم

أكد، أمير رزق، خبير الذهب والمجوهرات، أن عدم الاستقرار في المنطقة كلها ادي لارتفاع أسعار الذهب خاصة في ظل هذه الحروب الكثيرة، مؤكدا أن سعر الذهب يرتفع مع نشوب الحروب.

وأضاف، رزق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مصر جديدة" المذاع على فضائية" إي تي سي" تقديم الإعلامية أنجي أنور، ان سعر جرام الذهب عيار ٢١ ارتفع ليصل ليسجل ٢٣٢٥ جنيه للجرام حيث ارتفع سعره ١٦٥ جنيها خلال أربعة أيام فقط.

وتابع: من المتوقع ارتفاع سعر الذهب اكثر، فالبنوك الأميركية تتحوط لشراء الذهب، واستطاعوا عرض الذهب في البورصة، مما يزيد من سعره بشكل كبير.

شراء السبائك للاستثمار

ونصح، خبير المجوهرات، بشراء الذهب سريعا في هذه الأيام للاستثمار فقط، خاصة السبائك، لأنه من المتوقع أن يعاود الذهب ارتفاعه مرة اخري في ظل هذه الحروب.

واستطرد، ومن المتوقع زيادة حوالي من ٤٠٠جنيه إلى ٦٠٠ جنيه بداية من 2024.