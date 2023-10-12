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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم.. تحويلة مرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي لإنهاء كوبري مزلقان أبو حمص

وزارة النقل
وزارة النقل

أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا اعلاميا بشان إجراء تحويله مرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور  وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا من يوم الجمعة الموافق 13 / 10 / 1023 حتى الساعة 2 ظهرا  من نفس اليوم  وذلك لنهو  تركيب الجزء المتبقي و الآخير من كوبري مزلقان أبو حمص الجديد ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل  لتطوير وتوسعة الطريق  بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية( 9كباري سيارات وكوبري للمشاه )  بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

واشار البيان ان التحويله المؤقتة بالطريق ستشمل تغيير مسار المركبات من نطاق الاعمال بالكيلو 173.5 – الى مدخل مدينة ابوحمص (القادم من القاهرة تجاه الإسكندرية ) وتحويل القادم من الإسكندرية الى القاهرة الى مدخل قرية ديسونس الحلفايه والخروج من مخرج مدينة ابوحمص والعودة مرة أخرى للطريق الرئيسي وذلك للسيارات الملاكي والاجرة 
وفيما يتعلق بسيارات النقل الثقيل فيتم منع النقل الثقيل وتحويله للطريق الدولي الساحلي من بداية كوبري التقاطع الدولي الحر  والقادم من الإسكندرية باتجاه القاهرة يتم تحويل سيارات النقل الثقيل الى محور الليثي بدمنهور  لاستكمال رحلته بطريق المحمودية ومنعه من المرور في اتجاه ابوحمص (نطاق الاعمال)

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