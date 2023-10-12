الفريق أشرف زاهر سالم مدير الأكاديمية العسكرية:خريج الكليات العسكرية على مستوى عالمي

أكد الفريق شرف زاهر سالم، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الأكاديمية تتلقى دعمًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، من أجل النهوض بعقول وأذهان الطلبة وتمكينهم من الاطلاع على أحدث العلوم في شتى المجالات العسكرية وغيرها من المجالات الإنسانية.

وأضاف الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية خلال خلال لقاء له مع "صدى البلد" على هامش تخرج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية، أن الدفعات التي تخرجت هي دفعات مميزة نظرًا لأن الحفل يأتي مواكبًا لمرور خمسين عامًا على نصر السادس من أكتوبر، كما أن قيادات الكليات العسكرية قد بذلت مجهودًا كبيرًا مع الطلبة الخريجين حتى وصلوا إلى تلك الاحترافية العسكرية والعلمية التي شهد بها الجميع.

وكشف الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أنه في ظل التطورات المتلاحقة في ميادين الإستراتيجيات العسكرية وآليات الصراع الدولي في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية، فرضت تلك التحديات الارتقاء بالمحتوى العلمي لطلبة الكليات العسكرية، لاستيعاب تلك التطورات وتنمية القدرات على مواجهتها والتعامل معها في محيط متسارع من الأحداث والتحديات.

الأكاديمية العسكرية

وشدد الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أن القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة كان لديهم رؤية وبعض نظر في إصدار قرار إنشاء الأكاديمية طبقاً للقانون رقم 149 لسنة 2022 والتي تتمركز بالقيادة الإستراتيجية وتضم: "الكلية الحربية - الكلية البحرية - الكلية الجوية - كلية الدفاع الجوي".

الفريق أشرف سالم زاهر

وأوضح الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أنه تم تسهيل كافة الإجراءات وتوفير أوجه الدعم بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة لإدخال الدراسات المدنية داخل الأكاديمية والكليات العسكرية كما تم تحديد مدة الدراسة بكليات الأكاديمية "أربع سنوات" دراسية للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفى حالة قبول طلبة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بـإحدى كليات الأكاديمية لتعيينهم ضباط عاملين في غير تخصصاتهم تكون مدة الدراسة "2 سنة دراسية".

الدراسة

وأشار الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أن طالب الكلية الحربية أصبح يدرس مواد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجانب دراسته العسكرية، ويحصل الخريج على بكالوريوس في إحدى الشعب "العلوم السياسية / الاقتصاد" بالإضافة الى بكالوريوس العلوم العسكرية، كما يدرس طالب الكلية البحرية مواد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ويحصل الخريج على بكالوريوس شعبة العلوم السياسية بالإضافة الى بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية.

كما يدرس طالب الكلية الجوية تخصص "إدارة الطيران والمطارات"، مواد كلية التجارة ويحصل الخريج على بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال بالإضافة إلى بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران، كما يدرس طالب الكلية الجوية تخصص "نظم معلومات الطيران" مواد كلية الحاسبات والمعلومات ويحصل الخريج على بكالوريوس الحاسبات والمعلومات بالإضافة إلى بكالوريوس وشارة العلوم العسكرية الجوية.

ويدرس طالب كلية الدفاع الجوي مواد كلية الهندسة ويحصل الخريج على بكالوريوس الهندسة تخصص "الاتصالات والإلكترونيات / الحاسب والنظم / الميكاترونيكس والروبوتات"، بالإضافة الى بكالوريوس العلوم العسكرية وعلوم الدفاع الجوي.

اختيار الطلاب

وأشار الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أنه يتم اختيار أنسب العناصر من الطلاب طبقًا لمعايير محددة من مكتب التنسيق للقبول بالكليات العسكرية مع ضرورة أن يستوفي الطالب الشروط المطلوبة منه بكفاءة عالية.

وأكد على أن المعيار الأساسي في الاختيار هو كفاءة الطالب ونجاحه في الاختبارات المختلفة والاختبارات التفصيلية لكليات "الطب – الفنية العسكرية" والوزن النسبي للدرجات التي تؤهله للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، ولا أساس لأي محسوبية أو وساطة في الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وإنما يتم الاختبار بواسطة لجنة مشكلة من مديري الكليات العسكرية، وأداء الاختبارات السابق الإشارة إليها بحيث يتم قبول أفضل الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

وأكد الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، على أنه يتم الاهتمام أيضًا برفع كفاءة الطالب المقاتل في مجال "اللياقة البدنية – رياضات الدفاع عن النفس – الرماية – التدريب التخصصي"، وارتفاع الحالة الصحية من خلال برنامج متكامل روعي فيه تناول الوجبات الغذائية المتنوعة والمتكاملة.

ونوه الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الأكاديمية توفر بعثات للطلبة المتميزين والمتفوقين، في بعثات للدول المتقدمة، كذلك إقامة المشروعات السكنية للقوات المسلحة والسماح للطلبة بالاشتراك فيها، وتوفير الرعاية الطبية للطالب وأسرته حال تعرض أحدهم لظروف صحية خارجة عن قدرة الطالب والأسرة، وتوفير اشتراك الطلبة في فنادق ودور القوات المسلحة لتقديم الرعاية الترفيهية للطالب أثناء الإجازات.

رسالة إلى الخريجين

ووجه الفريق أشرف زاهر سالم مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، التهنئة للطلبة الخريجيين ولأسرهم قائلا: "أبارك لأهالي الطلبة تخريج أبنائهم ليكونوا أقوياء في الحق أمناء فى تحمل المسئولية في أعرق الجيوش منذ فجر التاريخ".

وطالب الفريق أشرف زاهر سالم مدير الأكاديمية العسكرية المصرية من كل من يريد الالتحاق بالكليات العسكرية بالعمل الجاد والإعداد البدني الجيد والحفاظ على اللياقة البدنية والتغذية السليمة والابتعاد عن العادات السيئة التي من شأنها تدمير الصحة والعقل ليكون قادرًا على المنافسة واجتياز الاختبارات ونيل شرف الالتحاق بالقوات المسلحة.