عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"قصص الحيوان في القرآن الكريم" باللغة الإنجليزية أحدث إصدارات رؤية للنشء

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضمن سلسلة (رؤية) للنشء كتاب: ( قصص الحيوان في القرآن الكريم) باللغة الإنجليزية ، للكاتبة نجلاء علام ، والذي يعد أحدث إصدارات (رؤية للنشء) وواحدا من أهمها.

 وقدم له أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقدمة جاء فيها:
أن  القرآن الكريم هو أصدق الحديث وأبلغه، وقصصه أحسن القصص وأعذبه، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: "نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ" (يوسف : 3).
وكل ما جاء في القرآن الكريم من قصص أو ذكر للحيوان أو غيره جاء لحكمة وعظة، نستلهم من ذكره دروسًا وعبرًا ، وهو ما حاولت الكاتبة إبرازه في هذا الكتاب، مع تقديمها لقصة كل حيوان ببعض المعلومات الهامة عنه. 
وحرصًا منا على تحري أقصى درجات الدقة فيما نقدمه لأبنائنا من معلومات علمية أو دينية أسندنا المراجعة العلمية لما ذكر من خصائص الحيوان والطير إلى أ.د/ أحمد جلال السيد جاد عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، كما أسندنا المراجعة الشرعية لفريق من الباحثين بالإدارة المركزية للسيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والإدارة العامة لبحوث الدعوة، فجزى الله الجميع خير الجزاء عما قدموا في هذا الكتاب، سائلين الله (عز وجل) أن ينفع بهم جميعًا.

الهيئة المصرية العامة للكتاب المجلس الاعلى للشئون الاسلامية سلسلة رؤية للنشء قصص الحيوان في القرآن الكريم إصدارات رؤية للنشء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 12-10-2023

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟.. فيديو

10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وخريطة سقوط الأمطار على المحافظات

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

ترشيحاتنا

إسرائيل تجدد قصفها المكثف تجاه قطاع غزة

9 سلع تشهد هبوطا بالأسعار خلال 48 ساعة.. مفاجأة من الحكومة للمواطنين

هل الفطر في صيام التطوع يحتاج لكفارة أو القضاء.. لجنة الفتوى ترد

ابتداءً من السبت| الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن الطقس.. وفرص لسقوط أمطار اليوم|فيديو

الأهلي يتضامن مع غزة وإيلون ماسك يرفض حظر منشورات دعم فلسطين بمنصة "x"

بدءا من السبت.. وزير التنمية المحلية يوجه بتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فيديو

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ