عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يضم مهاجما أجنبيا في الدوري المصري

فرج عامر
فرج عامر

كشف الاعلامي فرج عامر عن ضم النادي الاهلي لمهاجم جديد في الدوري المصري وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.


 

وكتب فرج عامر:"الاهلي يفكر في ضم مهاجم اجنبي من الدوري المصري، من المحتمل في يناير القادم".


 

وتغادر بعثة منتخب مصر بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، اليوم، الإثنين، إلى دولة الإماراتالشقيقة،استعدادا للمعسكر المقرر في أيام فيفا، في الفترة من ١٢ إلى ١٧ أكتوبر الجاري.


 

ويتخلل المعسكر وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات،  في إطار الإعدادللتصفياتالأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضمت قائمة منتخب مصر 25 لاعبًا هم:

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
عمر كمال 
محمد حمدي  
أحمد فتوح 
علي جبر 
ياسر إبراهيم 
محمد عبد المنعم 
أحمد سامي 
طارق حامد 
مروان عطية 
أحمد سيد زيزو 
أحمد نبيل كوكا
محمد النني 
محمود حماده 
حمدي فتحي 
محمد صلاح 
مصطفي فتحي 
عمر مرموش 
محمود تريزيجيه 
حسين الشحات 
مصطفي محمد 
مروان حمدي

أحمد فتوح أبو جبل البرتغالي روي فيتوريا الدوري المصري النادي الأهلي المدير الفني حسين الشحات دولة الامارات عمر كمال قائمة منتخب مصر كأس أمم إفريقيا 2024 مهاجم أجنبي محمد أبو جبل محمود تريزيجيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟.. فيديو

الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

ترشيحاتنا

عطل يضرب منصة X ومئات الآلاف يشكون الانقطاع

أمريكا ترفع تحذير السفر إلى إسرائيل للمستوى الثالث وغزة عند الرابع

السفير الفرنسي بالقاهرة: العاصمة الإدارية الجديدة عمل هندسي يدعو للإبهار

هل تقصيري في الصلاة يؤثر على ثواب الصدقة؟

إسرائيل تواصل غاراتها الجوية على غزة وتقتل 7 فلسطينيين في خان يونس

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجول .. ريهام أيمن تستعرض جمالها | شاهد

على البحر.. فيفي عبده تستعرض رشاقتها | شاهد

طريقة عمل السجق الإسكندراني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحلبة مع الحليب؟

فيديو

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ