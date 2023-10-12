حتحوت: الزمالك يخفض غرامة المهاجم المغربي خالد بوطيب

أعلن الإعلامي هاني حتحوت عن تخفيض غرامة المهاجم المغربي خالد بوطيب وذلك عبر حساب الشخصي علي تويتر.

وكتب حتحوت:"خبر الماتش .. الزمالك يتلقى اخطارا من جانب المحكمة الرياضية بتخفيض غرامة المهاجم المغربي خالد بوطيب من 3 مليونيورو إلى 1 مليون و900 ألف يورو والزمالك يقرر الاستئناف لتخفيض الغرامة مرة أخرى".





استئناف الزمالك على قرار المحكمة الرياضية الدولية

وأشار المصدر أن النية تتجه داخل إدارة نادي الزمالك حاليًا لتقديم استئناف على قرار المحكمة الرياضية الدولية أمامالمحكمة الفيدرالية في سويسرا.

وأقام خالد بوطيب دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية ضد نادي الزمالك للحصول على كامل قيمة عقده مع النادي،وذلك بداعي فسخ النادي التعاقد معه من طرف واحد.