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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا ترفع تحذير السفر إلى إسرائيل للمستوى الثالث وغزة عند الرابع

أرشيفية
أرشيفية

أفادت صحيفة "يدعوت أحرنوت" العبرية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الولايات المتحدة رفعت تحذير السفر إلى إسرائيل للمستوى الثالث وغزة عند المستوى الرابع، في ظل استمرار التصعيد بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الخارجية الأمريكية إن تحذير السفر لغزة ما زال في المستوى 4 ويعني "لا تسافروا بسبب الإرهاب والاضطرابات المدنية والصراع المسلح".

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ومساء الأربعاء، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من إسرائيل احترام "قوانين الحرب" في ردّها على الهجوم الذي شنّته عليها حركة "حماس" انطلاقًا من قطاع غزة، محذّرًا في الوقت ذاته إيران من مغبة التدخّل في النزاع الراهن بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.

وقال بايدن خلال اجتماع مع ممثّلي الأميركيين اليهود في الولايات المتحدة: "لقد قلت لرئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) أمراً واحداً هو أنّه من المهم فعلاً أن تتصرّف إسرائيل، رغم كل الغضب والاستياء اللذين يعتريانها (...) وفقاً لقوانين الحرب"، مضيفاً "لقد أرسلت رسالة واضحة للإيرانيين مفادها: احذروا".

وتابع: "سنواصل العمل مع شركائنا في إسرائيل، وفي جميع أنحاء العالم لضمان أنّ لدى إسرائيل ما يلزم للدفاع عن مواطنيها ومدنها والردّ على هذه الهجمات".

 

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