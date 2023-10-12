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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد زواجه| تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا مع بهاء سلطان.. غدا

صدى البلد

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي له مع الفنان بهاء سلطان، والفنان عايض، في دولة الكويت، غدا، الجمعة 13 أكتوبر. 

ويلتقي الثلاثي (تامر عاشور، وبهاء سلطان، وعايض) في حفل ثلاثي مشترك، على مسرح أرينا الكويت، في دولة الكويت.

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة مختلفة، حيث تبدأ بـ12 ألف جنيه للفئة الأولى، أما الفئة الثانية فيصل سعرها إلى 10 آلاف جنيه، فيما تصل الفئة الثالثة إلى 8000 جنيه، والفئة الرابعة إلى 7000 جنيه، أما الفئة الخامسة فيصل سعرها إلى 6000 جنيه، والفئة السادسة 5000 جنيه.

وهناك فئات سعرية مخفضة تبدأ من 4500 جنيه، كما توجد هناك فئة أخرى يصل سعرها إلى 3500 جنيه، والأخيرة تصل إلى 3000 جنيه.

واحتفل الفنان تامر عاشور  بزفافه على المذيعة نانسي نور في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من المشاهير والفنانين. 

وحرصت الفنانة أنغام على التواجد بحفل زفاف تامر عاشور، بعدما ربطتهما صداقة وعلاقة عمل طويلة، كما تواجد كل من رامي جمال والإعلامية منى الشاذلي ومصطفى حجاج وغيرهم.

ونشرت الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فيديو مع نانسي نور وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض، حيث قالت نانسي إن سعيد الحظ هو تامر عاشور وهي أيضا سعيدة الحظ به، موضحة أن تعارفها بالفنان تامر عاشور سر بينهما لم تكشف عنه.


 

الفنان بهاء سلطان تامرعاشور مسرح أرينا الكويت نانسي نور

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