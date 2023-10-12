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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تخطط لمضاعفة مبيعات هواتفها الذكية فى 2024

هواوى
هواوى

تسعى شركة هواوي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم لمضاعفة مبيعات هواتفها الذكية إلى 70 مليون هاتف فى عام 2024 المقبل.

وبحسب تك رادار التقنى، ترغب هواوى فى تحقيق هدفها ببيع من 60 - 70 مليون هاتف ذكي فىعام 2024 المقبل، وهو ما يفوق مبيعات الصانع الصينى لعامى 2022 و 2023 معاً.

بدأت هواوى فى تجميع المكونات اللازمة من مورديها لضمان توفير الإمداد لكى تكون جاهزة للكشف عن هواتفها الجديدة.

و كانت تخطط هواوى لبيع 30 مليون هاتف ذكى فى العام الجاري، إلا أنه رفعت سقف طموحاتها لـ 40 مليون هاتف بسبب مبيعات سلسلة P60 القوية.

ومن المتوقع أن  ترتفع المبيعات بسبب نجاح سلسلة ميت 60 التى تدعم شبكات الجيل الخامس، وتلقى إقبالاً كبيراً.

يذكر أن عودة هواوى للصورة بهذه القوة هو أمر لاتفضله على الإطلاق الولايات المتحدة الأمريكية التى ستفرضت بكل تأكيد عقوبات على الموردين المتعاونين مع الصانع الصينى، على الرغم من عدم إعلان الحكومة الأمريكية عن أى عقوبات جديدة حتى اللحظة، لكن يبدو أن الشركة الصينية تستعد لى قرارات من هذا القبيل.

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