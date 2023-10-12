مصر تستعرض تجربة التمكين المالي والاقتصادي لـ الشباب بالمؤتمر العربي للادخار والثقافة

شاركت وزارة الشباب والرياضة في فعاليات المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، والذي أقيم تحت عنوان "بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين"، لمناقشة الشمول المالي والتأميني والاستثماري في مصر والمنطقة العربية، برعاية البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية.



حضر المؤتمر منال جمال، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وإبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبرز، وشكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين.

وشاركت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب في الجلسة السابعة بعنوان "التمكين المالي للمرأة وقطاع الشباب"، وتحدثت عن الدور الفعال لوزارة الشباب والرياضة في التمكين المالي والاقتصادي لرواد الأعمال الشباب، ومساعدتهم على إنشاء ودعم المشروعات الناجحة من خلال برامج الشمول المالي والتحول الرقمي ونشر الوعي بين رواد الأعمال الشباب التي توفرها الوزارة للشباب بمراكز الشباب، بالتعاون والشراكة مع الرقابة المالية والبنك المركزي المصري والمنظمات ونشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال إطلاق معرض "بيزنس يا شباب" لأصحاب الحرف اليدوية.

وتركز المناقشات على ملامح الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتثقيف المالي في جمهورية مصر العربية والتجارب الوطنية والمؤسسية الناجحة، لعدد من البلدان والمؤسسات لتحسين مستوى الثقافة المالية والشمول المالي حول العالم وسبل تعزيزه محليًا في المنطقة العربية.

ويحتضن المؤتمر معرضاً رقمياً للحلول المالية يضم مختلف المنصات الرقمية المستخدمة للخدمات المالية، بما في ذلك المدفوعات والاستثمار والتأمين والخدمات الرقمية الحكومية.